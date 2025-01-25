Maskeliler, coplarla daldıkları büfeyi soydu

Limasol’da maskeli kişilerin ellerinde coplarla girdikleri bir büfeyi soyduğu bildirildi.

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25/01/2025

Maskeliler, coplarla daldıkları büfeyi soydu

Limasol’da maskeli kişilerin ellerinde coplarla girdikleri bir büfeyi soyduğu bildirildi.

Haravgi’nin internet versiyonu “Diyalogos”a gör,  bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda iki maskeli kişi, büfe çalışanlarını coplarla tehdit ederek büfenin iki günlük hasılatını, bir miktar sigara ve başka ürünleri alarak kaçtı.

Rum polisinin olay yerine giderek tahkikat başlattığı soygunun, büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: hırsız, hırsızlık, limasol, tutuklu, kıbrıs
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