Maskenin corona virüsünden yüzde 99.9 oranında koruduğu kanıtlandı

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yapılan bir araştırma yüz maskesi takmanın corona virüsü salgınını çok ciddi oranda durdurduğunu ortaya çıkardı.

Royal Society Open Science isimli dergide yayınlanan araştırma Edinburgh Üniversitesi’nde gerçekleşti. Mühendislik fakültesinde gerçekleşen ve akışkan dinamiği alanında uzman bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada maske takmanın corona virüsüne sebep olan ve konuşurken ya da öksürüldüğünde ortaya çıkan damlacıkları yüzde 99.9 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

RİSK 10.000 KAT ARTIYOR

Laboratuvar ortamında gerçek insanlar üzerinde yapılan araştırmayı yürüten bilim insanı Ignazio Maria Viola, “Yüz maskelerinin potansiyel olarak virüs yayan damlacıkları dramatik bir şekilde azalttığına şüphe yok” dedi.

Bilim insanları, “Denemelerimizde maske olmadan öksüren bir adamdan 2 metre uzakta duran bir kadın, maske takan ama sadece 50 santimetre uzaklıkta olan bir adamdan yaklaşık 10.000 kat daha çok damlacığa maruz kalıyor. Bu çalışma SARS-CoV-2’nin bulaşmasındaki ana unsur olan 170 mikrondan büyük damlacıkları merkeze aldı” ifadesini kullandı.

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24/12/2020 08:56