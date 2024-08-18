Mason Greenwood, Marsilya'da fırtına gibi başladı

Marsilya, Ligue 1'de yeni sezona 5-1'lik Brest galibiyetiyle başladı. Marsilya'nın yeni transferi Mason Greenwood ilk resmi maçında 2 gol attı.

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18/08/2024

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Mason Greenwood, Marsilya'da fırtına gibi başladı

Fransa Ligue 1'de yeni sezon başladı.

Ligin ilk haftasında Brest'e konuk olan De Zerbi'nin Marsilya'sı mücadeleyi 5-1 kazandı.

Marsilya'nı yeni transferi Mason Greenwood ilk maçında şov yaptı. İngiliz oyuncu 3. ve 32. dakikalarda ağları havalandırdı. Fransız devinin diğer gollerini 26 ve 48. dakikalarda Luis Henrique ve 69. dakikada Wahi kaydetti. Brest'te Camara 45+6. dakikada ağları havalandırdı.

Marsilya lige 3 puanla başladı.

18/08/2024 11:13
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TAGS: Mason Greenwood, Marsilya’da fırtına gibi başladı
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