Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde kendini kopyalayan robot icat edildi

Mühendisler, kendisinin yeni kopyaları da dahil "neredeyse her şeyi" inşa edebilen bir robot geliştirdiklerini açıkladı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre Kendini kopyalayan robot, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir ekip tarafından üretildi. Araştırmacılar robotun bir araçtan binaya kadar her şeyi, pratik ve ekonomik biçimde monte edebildiğini öne sürüyor.

MIT'nin Bitler ve Atomlar Merkezi'nde doktora öğrencisi olan Amira Abdel-Rahman, "Bir yapı, aynı boyutta başka bir robot veya daha büyük bir robot inşa edebilir" dedi.

Robot, yapay zekadan yararlanarak karmaşık görevleri anlayabiliyor ve bir yapı inşa etmek için gereken bot topluluklarını birbirlerinin yoluna çıkmayacak şekilde organize edebiliyor.

Sistem vokseller olarak bilinen, birbirinin aynısı çok küçük alt birimleri içeriyor. Temelde vokseller iki boyutlu piksellerin hacimsel karşılığıdır. Bu vokseller inşa edip işlev göstermek için diğer voksellerle güç ve veri alışverişi yapabilir.

Araştırmayı detaylandıran "Self-replicating hierarchical modular robot swarms" (Kendini kopyalayan hiyerarşik modüler robot toplulukları) başlıklı makale, Nature Communications Engineering adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Araştırmaya dahil olmayan, Houston Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği doçenti Aaron Becker, "Bu makale, yeniden yapılandırılabilir sistemlerin kritik bir alanını inceliyor: Robotik bir işgücünün hızlıca nasıl ölçeklendirilebileceği ve istenilen yapıyı oluşturacak malzemeleri etkili bir şekilde monte etmek için nasıl kullanılabileceği" dedi.

Bu, söz konusu soruna radikal derecede yeni bir perspektifle el atan ilk çalışma. İstenen yapıyı (ve diğer robotları) mümkün olduğunca hızlı inşa etmek için, boyutları optimize edilmiş bir robot ekibi oluştururken birtakım ham robot parçaları kullanmak.

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29/11/2022 22:33