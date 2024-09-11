Master Atlet Hasan Kasap, Balkan Şampiyonası'nda

Master Atlet Hasan Kasap, Karadağ'da 27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak Balkan Ülkeleri Şampiyonası'nda dört branşta yarışacak. Hasan Kasap, yarışmaya çok iyi hazırlandığını ve dört yarıştan dört altın madalya çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Yarışma branşları sırasıyla Yüksek Atlama, Uzun Atlama, Üç Adım Atlama ve Balkan Bayrak yarışı olacak.

Son uluslararası yarışmasında Avrupa Şampiyonu olan Hasan Kasap, başarılarından dolayı kendisini ilk tebrik eden ve Belediye adına anı plaketi veren Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım'a ve ödülü layık gören ekibine teşekkür etti. Kasap, milli başarının önemsenmesinin ve topluma örnek hareket olarak aktarılmasının çok anlamlı bir bütünlük taşıdığını vurguladı.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi desteğinde bu Balkan Şampiyonası'na katılacak olan Hasan Kasap, KKTC'yi gururla Türkiye adına temsil edeceğini açıkladı.

Üç Dünya Şampiyonluğu ve bir Avrupa Şampiyonluğu bulunan Hasan Kasap, başarılarının devam edeceğine inandığını ve milli platformda Dünya ve Avrupa çapında başarılar elde etmiş sporcuların destek ve ilgi görmesi gerektiğini dile getirdi.