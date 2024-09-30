Master Atlet Hasan Kasap'tan 2 Altın 2 Gümüş

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30/09/2024

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Master Atlet Hasan Kasap'tan 2 Altın 2 Gümüş

27-29 eylül tarihleri arasında Karadağ'ın Bar şehrinde yapılan Balkan Ülkeleri Master Atletizm Pist Şampiyonası'na 4 branşta katılan Master Atletimiz,Yüksek Atl,Uzun Atl,3 Adım Atlama ve Bayrak takım yarışlarında verdiği mücadele sonucunda 2 Altın ve 2 gümüş madalya ile yarışlarını tamamladı.Yarışlara Türkiye adına katılan Master Atlet Hasan Kasap,temsiliyetin gururla devam edeceğini belirtti. Daha önce yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında Avrupa Şampiyonu olma sebebi ile kendisini tebrik eden ve bu yarışmada'da başarı ve temsiliyet için destekleyen Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım'a teşekkürlerini iletti. Dünya ve Avrupa yarışlarda üst düzeye gelerek kürsüde milli marşı uluslara dinleten tüm sporcula destek verilmesinin önemli olduğunu,başarının devamı için çalışacağını belirtti.

30/09/2024 11:41
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TAGS: Master Atlet Hasan Kasap
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