Master Tenisçilerimizden Büyük Başarı!

İstanbul’da Ataşehir Belediyesi tarafından 02-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası ITF World Tenis Kupası turnuvasına katılan Master Tenisci Orçun Kasap, 35-39 yaş kategorisinde büyük bir başarı elde etti. Orçun Kasap, turnuvadaki üç maçını da başarıyla tamamladı ve finalde İranlı rakibine karşı 2-1 galip gelerek birincilik kupasını kazandı.

Turnuvaya katılan diğer bir Master Tenisci olan İzzet Kanaga ise, 45-49 yaş grubunda mücadele ettiği maçlar sonucunda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.