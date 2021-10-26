Mastercard'dan kripto para adımı

ads ads ads ads
26/10/2021

ads
ads
ads
Mastercard'dan kripto para adımı

Mastercard'dan yapılan açıklamada, Mastercard'ın dijital varlık platformu Bakkt ile işbirliği yaptığı belirtildi.

Söz konusu işbirliği kapsamında tüketicilerin dijital varlık ekosistemine erişiminin artacağına işaret edilen açıklamada, Mastercard'ın ortaklarına kripto para birimi çözümleri sunabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu çözümlerin tüketicilerin Bakkt platformu tarafından desteklenen cüzdanlar aracılığıyla dijital varlıkları satın alma, satma ve elinde tutma kabiliyeti ile markalı kripto para banka ve kredi kartlarının düzenlenmesi olduğu aktarıldı.

Şirketin açıklamasında, Mastercard'ın kripto para birimini özel fırsatlara ilişkin çözümlere de entegre edeceği ve ortaklarının ödül olarak kripto para birimi sunmasına ve sadakat puanları ile diğer dijital varlıkların takas edilmesine olanak tanıyacağı ifade edildi.

26/10/2021 11:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: - kripto para T, eknoloji, Ekonomi, Şirketler
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.