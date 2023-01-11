MasterChef 2022 şampiyonu belli oldu! İşte kazanan isim

Masterchef 2022'de merakla beklenen şampiyon belli oldu! İki finalist olan Kıvanç ve Metin şampiyon olabilmek için mücadele etti. Yarışın ilk etabında iki şampiyon adayı Türk mutfağı yorumlaması konsepti kapsamında üç tabak çıkardı. Yemeklerin yapımı için Metin ve Kıvanç'a 1 saat 45 dakika süre verildi. Kıvanç'ın menüsü; Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin'in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), İslim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası olarak açıklandı. Şefler tadım yaptıktan sonra oylamaya geçildi. İlk turda Kıvanç 20 puana Metin ise 18 puana ulaştı.

İKİNCİ TUR ULUSLARARASI MUTFAK

Yarışmacılar, ikinci tur için menülerini açıkladı. Kıvanç'ın ikinci tur menüsü, Ahtapot rüyası, kış ördeği ve Strudel oldu. Metin'in menüsü ise şöyle: Buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan, kakule toprağı üzerine melisa çiçek mousse. Yarışmacılar ikinci turda da yüksek puan alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Puanların açıklanması için canlı yayına geçildi.

ÖDÜL BELLİ OLDU

Canlı yayında Masterchef Türkiye 2022 şampiyonuna verilecek ödül de açıklandı. Masterchef şampiyonunun büyük ödülü yaklaşık 1.4 milyon TL değerinde araba oldu. İkinci etap sonunda Metin 42, Kıvanç ise 41 puana ulaştı. Yarışmacılar son etapta imza tabağı yaptı.

Metin'in imza tabağının ismi Şöhret, Kıvanç'ın imza tabağının ismi ise Ada oldu. İmza tabağı için yarışmacılara 1 saat verildi. Kıvanç'ın imza tabağında aslan balığı tercih etmesi dikkatleri çekti.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Kıvanç, 3 şeften de 8 puan aldı ve toplam 65 puana ulaştı. Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan 9 puan alan Metin, Danilo Zanna'dan tam puan almayı başardı. 70 puana ulaşan Metin, Masterchef 2022'nin şampiyonu oldu.

Kıvanç yaptığı açıklamada, "6 ay boyunca mükemmel bir şekilde çalıştık. Herkese öncelikle teşekkür ederim. Metin'in daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Sadece 6 yıldır bu sektördeyim. Metin inanılmaz başarılı olacak, bugün Metin şampiyon oldu. Bundan sonra her zaman yanındayım" dedi.

Metin ise görüşlerini şöyle aktardı: Kıvanç ağabeyi tebrik ediyorum. Her zaman bana destek oldu. Bugün ikimiz de şampiyon olduk.

SENEYE MASTERCHEF ALL STAR

Öte yandan Somer Şef yaptığı açıklamada seneye Masterchef All Star yapılacağını açıkladı.

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11/01/2023 08:57