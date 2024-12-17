MasterChef 2024'te ilk beyaz ceket sahibini buldu!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

15 Aralık Pazar akşamı MasterChef'e Alper veda etmişti.

Dün akşam yarışmada ilk 6'ya kalan birinci isim belli oldu.

İlk turda yarışmacılardan, eski MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin'in kaşık alan tabağı "Ormanda İlkbahar"ı yapmaları istendi.

İlk etapta en yüksek puanı Beyza aldı.



İKİNCİ TURDA NELER YAŞANDI?



Şefler, ikinci turda yarışmacılardan kuzu kulağı ve isot salçası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.

En başarılı tabağı yapan Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu.