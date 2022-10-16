MasterChef Burak Kaya ekranlardan tanıdık bir yüz çıktı

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu yarışmacılarından Burak Kaya'nın mesleği, seyircileri şaşırttı. MasterChef Burak'ın önceden oyuncu olarak ekranlarda yer aldığı öğrenildi.

Burak Kaya'nın rol aldığı yapımlardan biri, 2014 yılında Kanal 7 için çekilen Elif dizisi.

Burak Kaya'nın 2012 yılında Türkiye'de ünlü olan bir gofret markasının reklam yüzü olduğu öğrenildi.

31 yaşında ve Çerkez kökenli Burak Kaya, yaş itibariyle MasterChef Türkiye 2022'nin en büyük yarışmacısı. Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

İkinci üniversitesini işletme bölümünde okurken eğitimini yarım bıraktı.

Burak Kaya, eğlence sektöründe işletmecilik yaptı.7 yıl ara verdiği mutfak sektörüne, 2022 yılında MasterChef yarışmasına katılarak geri döndü.

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16/10/2022 14:53