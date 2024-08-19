MasterChef Deniz'den zehir zemberek açıklamalar!

MasterChef'in dün akşam gerçekleşen eleme oyununda yarışmaya veda eden isim; tavırları ve üslubuyla hem yarışmacıların hem de ekran başındakilerin büyük tepkisini çeken Deniz oldu. Ayrılığı sosyal medyada gündem dahi olan Deniz, Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımında; MasterChef yarışması ve rakipleriyle ilgili zehir zemberek sözler kullandı.

İşte MasterChef Deniz'in o Instagram paylaşımı!

"Öncelikle MasterChef ailesinin parçası olmak değerli şefler ve koskoca güzel bir ekiple beraber çalışmak gurur verici. Gönül isterdi ki daha ileriye kadar gidebilmek lakin sadece yemeklerin konuşmadığı bir yerde zor. MasterChef platformu ne kadar kaliteli olsa da olsun, Acun Medya gibi mükemmel bir projede (istisnalar hariç) diğer yarışmacıların bir o kadar kaliteli olmasını beklerdim. Ama şunu dile getirmek isterim ki kaybettiğim tek şey; tabaklarım ve yemeklerimdi, çünkü biz çok gördük karakteri tezgahta bırakıp çıkanı. Son olarak buradan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sevgili gizli hayranım olan haterlarım, üzülmeyin sizi de seviyorum."