MasterChef Hamza Mercimek'ten üzen haber! Böbreklerini kaybettiğini açıkladı

Yıllardır Tv8'de izleyici karşısına çıkan MasterChef, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef Türkiye, 22 Ağustos akşamı 48'inci bölümüyle ekrandaydı. Yeni sezon yarışmacılarına önlüklerine bağlamak için stüdyoya gelen eski yarışmacılar sürpriz yaptı.

Ancak aralarında MasterChef 2021'in iddialı yarışmacılarından biri olan ve arkadaşlarıyla yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Hamza Mercimek'in olmaması dikkat çekti. Sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıkan Hamza, stüdyoya görüntülü olarak bağlandı.

"ÇOK ZOR BİR DURUM"

Yaşadıklarını anlatan Mercimek, "Çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce yan ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen diyalize bağlayacaklarını söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ve böbreklerimi maalesef kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. Şu an haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum" dedi.

Hamza sözlerine; "Çok zor bir şey ama tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak" diye devam etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

"Böyle de mutluyum. Evden çıkamıyorum. Sizleri görmek benim için iyi oldu" diyen Hamza Mercimek'in sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

"İYİYİM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

Programın ardından Instagram hesabından diyaliz makinasına bağlı olduğu anda çektiği bir fotoğrafını paylaşan Hamza, "Herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım" notunu yazdı.

"BENİM GÜÇLÜ VE GÜZEL KARDEŞİM"

MasterChef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu da Hamza Mercimek ile çekilen bir fotoğrafını, sosyal medya hesabından paylaşarak "Acil şifalar benim güçlü ve güzel kardeşim. Yanındayız" mesajını yazdı. MasterChef 2021 yarışmacılarından Araz Aknam, Emre Büber ve Burcu Önal da arkadaşlarına destek paylaşımlarında bulundular.

HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

Hamza Mercimek 1996 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. İstanbul'dan yarışmaya katılsa da aslen Bolulu'dur. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor. Şu anda 25 yaşında olan Hamza, iki kardeştir ve kardeşi de aşçıdır. Liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde okudu. Hayatını İstanbul Ümraniye’de sürdürmektedir. 2020’de World Food İstanbul’un düzenlediği yarışmada asma yaprağında barbun yemeği ile ‘En Yaratıcı Tabak’ ödülünü aldı.

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23/08/2022 09:16