Masterchef ikinci finalisti belli oldu! 1 puan farkla kazandı

Masterchef'in hem finalisti hem de üçüncüsü belli oldu. MasterChef jürisi yarışmacılardan ekrana gelen son bölümde ketojenik beslenme konseptinde tabak çıkarmalarını istedi. İlk olarak başlangıç yemeği yapan Metin ve Ayaz'ın tabakları şefler tarafından değerlendiriledi ve oylandı. Oylama sonucunda Ayaz şeflerden 16 puan toplarken Metin 21 puan aldı.

İkinci finalist olmak için mutfağa giren Metin ve Ayaz, günün ikinci tabağı olan ana yemeği yaptı. İkinci oylamada 20 puan alan Ayaz 36 puana ulaştı. Metin ise 47 puana ulaşmış oldu. Yarışmacılar son oyunda tatlı tabağı çıkardı. Ayaz yarışın sonunda 58 puana ulaştı.

Somer Şef, Metin'in tatlı tabağı için "Konu tatlıya gelirse görseli çok önem kazanıyor. Senin tatlı burada sıkıntılı başlıyor. Altındaki sosu sadece hafif kalmamış, aynı zamanda kesilme de var. Senden görmeye alışık olmadığımız kadar sıkıntılıları olan bir tatlı" dedi.

Mehmet Şef, "Masterchef her zaman beklemediği yerden vuruyor diye defalarca uyarmıştık" açıklamasında bulundu. Jüri değerlendirmesinden sonra Metin toplamda 59 puana ulaştı.

İKİNCİ FİNALİST METİN OLDU

Metin 1 puan farkla Masterchef 2022'nin ikinci finalisti oldu. Ayaz, Masterchef'in üçüncüsü olarak yarışmadan ayrıldı.

Ayaz, "Bu kadar çekişmeli bile gitmesi onur oldu benim için. 23 yaşındayım ve Masterchef üçüncüsüyüm. Bu benim için büyük bir onur, çok güzel insanlarla yarıştım. Burada çizgimi bozmamaya çok dikkat ettim. Bu mutfağa devam edeceğim şef." dedi.

Metin ve Kıvanç, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.

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10/01/2023 09:24