MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 'pahalı değil' diyerek restoranındaki fiyatları açıkladı

Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapan Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.



Sivrioğlu'nun geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde satın aldığı ve işletmeye başladığı restoranına ilişkin konuşan Avşar, "Şunu sormak istiyorum mesela diyelim ki orta tabaka değil de hani onun biraz daha altında geliri olan asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" dedi.



KİŞİ BAŞI 2-3 BİN LİRA HESAP GELİR



Somer Şef, Avşar'ın yorumuna karşılık "Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2000-3000 TL tutar" ifadelerini kullandı.



Avşar'ın bu yanıtın ardından "Yani asgari ücret için değil. Onun üzerindekiler için uygunsun belki" sözlerine yanıt veren Sİvrioğlu, "Fiyatları özellikle böyle yapmak istedik. Çok pahalı bir yer olsun istemedik" dedi.

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