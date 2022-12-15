MasterChef, Kıbrıs'ta

ads ads ads ads
15/12/2022

ads
ads
MasterChef, Kıbrıs'ta

Dünyada ve Türkiye'de en çok izlenen yayınlarından MasterChef’de bu akşam, yarışmacılar ülkemizde dış çekimde yemek yaptılar.

MasterChef ekibi, yayın öncesinde Maraş'ta gezdi. Uluslararası patenti olan MasterChef'in, ilk kez Türkiye toprakları dışında yayınlanması büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’da yemek programında yer aldı.

15/12/2022 21:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: MasterChef, Kıbrıs’ta
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.