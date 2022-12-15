MasterChef, Kıbrıs'ta

Dünyada ve Türkiye'de en çok izlenen yayınlarından MasterChef’de bu akşam, yarışmacılar ülkemizde dış çekimde yemek yaptılar.

MasterChef ekibi, yayın öncesinde Maraş'ta gezdi. Uluslararası patenti olan MasterChef'in, ilk kez Türkiye toprakları dışında yayınlanması büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’da yemek programında yer aldı.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2022 21:12