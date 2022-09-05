MasterChef Safanur Bol'un yeni tarzına yorum yağdı

TV8'in sevilen yarışması MasterChef 2021'in yarışmacılarından Safanur Bol'un son Instagram paylaşımı herkesi şaşırttı. Ünlü yarışmacının yeni tarzı takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Renkli saçlarıyla hafızalara kazınan Bol'un yeni saç rengine yorum yağdı.

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05/09/2022
CNN

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MasterChef Safanur Bol'un yeni tarzına yorum yağdı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla yine izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Yarışmacılar ve jürilerin özel hayatları izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor.

2021 sezonunda ter döken Sefanur Bol renkli saçları ve güler yüzlülüğü ile MasterChef'in en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.

MasterChef Safanur Bol'un yeni tarzına yorum yağdı

Yaptığı yemekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan Bol'un yayınladığı pozları ise takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

Renkli saçlarıyla hafızalara kazınan Bol'un kahverengiye boyattığı saçları takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

MasterChef Safanur Bol'un yeni tarzına yorum yağdı

05/09/2022 11:50
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TAGS: masterchef, safanur, tarz,
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