MasterChef Safanur Bol'un yeni tarzına yorum yağdı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla yine izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Yarışmacılar ve jürilerin özel hayatları izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor.

2021 sezonunda ter döken Sefanur Bol renkli saçları ve güler yüzlülüğü ile MasterChef'in en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.

Yaptığı yemekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan Bol'un yayınladığı pozları ise takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

Renkli saçlarıyla hafızalara kazınan Bol'un kahverengiye boyattığı saçları takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

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05/09/2022 11:50