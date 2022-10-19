MasterChef Tahsin Küçük şimdi ne yapıyor?

Her hafta yeni konuklarıyla yayınlanan 'Şimdi Ne Yapıyor?', bir dönemin çok konuşulan isimlerine, mücadele ettikleri yarışma dönemi ve sonrasını soruyor. Masterchef Tahsin şimdi ne yapıyor? Yarışma sonrası hayatı nasıl değişti? Masterchef'te pişman olduğu bir şey var mıydı? Programa katılmaya nasıl karar verdi? İşte cevaplar...

MasterChef'ten sonra hayatında neler değişti?

Yarışma biteli bir yıl oldu, bunu düşününce yaşlandığımı hissettim. Hayatımda çok şey değişti. Daha önce mutfağın kapalı kapıları arkasında bir şeftim, artık insanların da gördüğü bir şefim. Sosyal medyada güzel bir kitleye ulaştım. Dükkan güzel gidiyor. Yaz sezonunda televizyonda program yaptım. Benim için çok şey değişti, en basiti hesabınızdaki para değişti. Bu durumu kimse yadsıyamaz.

Neden MasterChef'e katıldın?

Yarışmanın mülakatında da bu soruyu cevaplamıştım. 'Artık ben de kaydırmalı story atmak istiyorum, link bırakmak istiyorum' demiştim. Hayat buna dönüyor; mutfakta da, dansta da müzikte de. Yani sahne kalmadı artık, sahne bizim sosyal medyalarımız. Sizi sorgulayan ve kurumun ne kadar kaliteli olduğunu düşündükçe o zaman daha kendinizi vererek gidiyorsunuz. Katıldığım sene seviyenin çok yüksek olmasından da mutluyum.

Yarışmada herhangi bir pişmanlığın var mı?

Benim bir tane tabağım vardı. Bireysele dönmeden son elemeydi. O hafta potaya girmeseydim, süt çorbasını yapmayacaktım. Böylece o çorbayı önlük giymeme sebep olacak tabakta yapıp kullanmış olacaktım. Çünkü o ürüne çok uyumluydu. Böylelikle de kesin final oynayacaktım. Elimdeki sağlam ve kaliteli tabağı bir tık önce kullanmış oldum. Bu da dolaylı yoldan üçüncü olmama sebep oldu. Aklıma kullanıp biraz böyle sinsilik olsaydı ki, yapamadım diğerleri gibi.

Bu sezon MasterChef'i takip ediyor musun favorin var mı?

Kemik kadroyu takip ediyorum. Son dördüm belli ama neyin ne olacağını bilemiyorsun. Büşra ile Çağatay (Akgül / son elemede yarışmaya veda etti) final oynar, kupayı da Büşra (Zambak) kaldırır diye düşünüyorum. 'Bu sezon kadın şampiyon olacak' diye bir his var içimde. Metin (Yavuz) de çok güçlü ama onu izlerken gördüğüm bazen kontrol edemediği bir heyecanı var, baskıladığı stres var. Doğru yönetemezse maalesef olmaz.

Yeni projeler var mı? Seni tekrar ekranlarda görebilecek miyiz?

Onay aşamasına kadar geldik. Çok güzel bir format üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'de muadili olmayan bir iş. Yemeğin hikayesini, kültürünü anlatan bir iş olacağını düşünüyorum. Gece rüyalarımda programın bazı yerlerini kendi kendime çekiyorum. Bunu 'şizofreni' olarak adlandırabilirsiniz ama öyle değil. Heyecanla bekliyorum.

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19/10/2022 14:18