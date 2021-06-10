MasterChef Türkiye ekranlara geri dönüyor

TV8 ekranlarının en iddialı yarışma programları arasında izleyicinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye yarışma programı izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki ama MasterChef Türkiye yarışma programının jürisinde hangi isimler olacak? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna detayı herkesi şaşırtacak gibi duruyor.

Ekranlarda en iddialı yemek yarışma programı olarak TV8’de izleyicinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye yeni sezonda büyük sürprizlerle geliyor.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi ünlü şeflerin jüriliğinin yaptığı yarışma programında geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı olmuştu.

Kıyasıya rekabetli geçen yarışmanın sonunda Serhat Doğramacı şampiyonluğunu ilan etmişti.

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan uzun soluklu yarışma Survivor 2021 yarışması tüm hızıyla devam ederken büyük finale ise artık sayılı günler kaldı.

Survivor’da en az oyu olarak adaya Steven'ın veda etmesiyle birlikte heyecan giderek artmaya başladı.

Survivor yarışmasının final yapmasıyla birlikte yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye yarışma programının ne zaman yayınlanmaya başlayacağı herkes tarafından merak edilmeye başlanmıştı.

Peki ama MasterChef Türkiye 2021 yarışma programının jürisinde hangi isimler olacak?

İşte MasterChef Türkiye yarışma programına dair tüm detaylar…

MasterChef Türkiye yeni sezon fragmanı Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna etiketleri ile yayınlandı.

MasterChef Türkiye için geri sayım başlamışken yarışmaya dair ekipten eğlenceli ve neşeli story paylaşımlar gelmeye başladı.

Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından kendisi ve ekip arkadaşlarının amigurumi oyuncaklarının fotoğrafını paylaştı.

Bir diğer ünlü şef Danilo Zanna da adeta heyecanını belgeleyen videolar paylaştı.

Yarışmacıların kimler olacağını bekleyen Masterchef hayranları gözlerini Acun Ilıcalı’ya çevirdi.

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10/06/2021 17:52