MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu'ndan aşk itirafı

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınırlığını artıran Somer Sivrioğlu, kameralar ardındaki yaşantısıyla da merak uyandırıyor.

Son olarak, ünlü şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, kısa bir ayrılığın ardından ünlü isimle tekrar bir araya geldiklerini duyurdu. Bir etkinlikte özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Sivrioğlu, "Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor" diyerek ilişkide herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Sivrioğlu, evlilikle ilgili gelen soruya ise "Bunu zaman gösterecek. Şu an için çok erken" yanıtını verdi.

ESKİ EŞİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Somer Sivrioğlu, 20 yıllık eşi Aslı Sencer ile Aralık 2021'de boşanmıştı ve çiftin iki çocuğunun velayeti, Sidney'de yaşayan Aslı Sencer'e verilmişti. Ünlü şef, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda "Aldatma falan başka işler de var ama 20 yıl beraber olduk, şaka bir yana herkesle sevgili olunur, evlenilir ama çocuk paylaşmak ayrı bir şey'' diyerek çocuklarının Aslı Sencer gibi harika bir anneye sahip oldukları için şanslı olduklarını ifade etmişti.