MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Öztürk diskalifiye oldu

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son yayınlanan bölümünde yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Murat Öztürk davranışlarıyla şefleri kızdırdı. Uğur, Kerem ve Meltem'in eleme adayı olduğu son bölümde jüri, radikal bir karar alarak Murat'ı diskalifiye etti.

MasterChef Türkiye'nin salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı vardı. Eleme potasının finalinde Uğur, Kerem ve Meltem en iyi lazanyayı yapmak için yarıştı.

Stüdyonun üst kısmından sürekli bağıran ve bazı hareketler yapan Murat, yarışmacıları sinirlendi. Murat Öztürk yaptığı hareketlerin ardından stüdyodan kovuldu.

Daha sonra MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Öztürk'ü diskalifiye etme kararı aldı.

"Düzelir diye bekledik"

Jüri üyeleri Murat kararıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Bugün üzücü olaylar yaşadık. Aslında bunun geçmişi de var. Biz buraya tanıdığımız, bildiğimiz şefleri çağırdık. Ancak bugün yaşadıklarımız bizleri çileden çıkartacak noktaya getirdi. Konuklarımıza karşı tutumundan, dışarıda yemek yaparken misafirlerimize karşı olan tutumundan dolayı bu kararı aldık. Oy birliğiyle bu kararı aldık. Murat'ın yaptıkları MasterChef Türkiye'yle bağdaşan hareketler değil. Bir süre buna sabrettik ve düzeleceğini düşündük. Ama olmadı" şeklinde konuştular.