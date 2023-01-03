MasterChef Türkiye'de dördüncü finalist belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

DÖRDÜNCÜ ÖNLÜK İÇİN MÜCADELE

Takım mücadeleleri ve dokunulmazlıkların geride kaldığı MasterChef'te artık bireysellik ön planda. MasterChef yarışmasında iki aşamalı oyunlarla ceket mücadelesi veriliyor. Yarışmada ise son finalist dün akşam oynanan oyun sonrası belli oldu. Kıvanç ve Burak Kaya dördüncü şef önlüğünü alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

MasterChef'te daha önce Metin, Ayaz ve Görkem finale kalmaya hak kazanarak şef önlüklerini giymişlerdi. Dün akşam yayınlanan 171. bölümde Burak Kaya ve Kıvanç son şef ceketinin sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergilediler.

21 PUAN ALARAK ÖNDE KAPATTI

İki etap üzerinden oynanan oyunda ilk bölümde yarışmacılardan dört farklı pişirme tekniğiyle bir tabak hazırlamaları istendi. Bu etabı Kıvanç 21 puan alarak önde kapattı.

ÜNLÜ ŞEF KONUK OLDU

İkinci bölümde ise ünlü şef Fatih Tutak programa konuk oldu. Bu bölümde yarışmacılardan şef Fatih Tutak'ın özel tabağını yapmaları istendi. Tezgah başına geçen bu iki yarışmacı tabaklarını hazırladılar ve şeflerin beğenisine sundular. Şeflerin değerlendirmeleri sonucu son finalist belli oldu.

SON ŞEF CEKETİNİ KAZANDI

MasterChef Türkiye 2022’nin son şef ceketini kazanarak son 4’e kalan yarışmacı Kıvanç oldu.

"OLMADI ŞEF, SİZLERİ TANIDIM"

MasterChef'te beşinci olan Burak Kaya, ''Olmadı şef, sizleri tanıdım. Ekibi tanıdım. Diyecek bir şey yok'' dedi.

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03/01/2023 09:42