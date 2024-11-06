MasterChef Türkiye'de sistem değişti: Haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Mavi takım kaptanı Şirin, Kırmızı takım kaptanı ise Semih olmuştu.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Şefler bu bölümde 7 bölge 7 yemek konseptiyle yarışmacılardan çeşitli yemekler yapmalarını istedi.

Masterchef'in All Star yarışmacılardan Sefa Oktay Kılıç, Tanya Kilitkayalı, Suna Aydın ve Eray Aksungur tadım yaptı ve oy kullandı.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Somer Şef, "Bu hafta itibariyle artık Pazar günleri 4 kişi yarışıyor" dedi. Artık yeni kurala göre bireysel dokunulmaz olan isim, eleme adayı söylemeyecek.

HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığı Kaan kazandı.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takımından en fazla oyu alan Nigar ise ilk eleme adayı oldu.