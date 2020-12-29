MasterChef Türkiye'de sona doğru yaklaşılıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüriliğindeki yarışmanın son bölümünde Serhat, Barbaros ve Emir arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Kıyasıya mücadelenin sonunda MasterChef Türkiye'nin heyecanla beklenen ilk finalisti belli oldu! İşte 28 Aralık MasterChef birincisi...

MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu! Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'nin büyük finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıkan yarışmanın son bölümünde kalan 3 yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Serhat, Barbaros ve Emir arasından ilk finalistin belli olacağı bölümde izleyiciler ekran başına kilitlendi. Peki, 28 Aralık MasterChef'te kim kazandı? İşte gecenin kazananı...

MASTERCHEF İLK FİNALİSTİ BELLİ OLDU!

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılıyor. Programın 28 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde son 3’e kalmayı başaran yarışmacılar arasında oyun oynandı. Serhat, Barbaros ve Emir arasında oynanan oyun izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. İlk turda Somer Şef yarışmacılardan "Zeytinyağı" kullanarak bir adet başlangıç yemeği yapmalarını istedi. İlk oyunun sonunda Barbaros 19, Emir 20, Serhat ise 23 puan aldı.

İkinci oyunda yarışmacılardan "Zeytinyağı" kullanarak bir ana yemek yapmaları istendi. İkinci oyunun sonunda Serhat ve Emir 39, Barbaros ise 45 puana yükseldi. Üçüncü oyunda ise yarışmacılardan "Zeytinyağı" kullanarak bir adet tatlı yapmaları istendi. Şeflerin yaptığı tadım sonrası puanlama yapıldı. Puanlama sonucu Emir 65, Serhat 61, Barbaros ise 71 puan aldı. Böylece Barbaros gecenin birincisi olarak MasterChef Türkiye finaline adını yazdırmayı başardı.

İLK FİNALİST BARBAROS OLDU!

Büyük heyecanla takip edilen MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu. Emir ve Serhat 29 Aralık Salı günü düello mücadelesine çıkacaklar. İkili 3 oyun oynayacak ve günün sonunda en çok puanı alan isim ikinci finalist olurken diğer isim yarışmaya veda edecek.

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29/12/2020 08:59