Masterchef Uğur’dan Tanya'ya “Kıbrıs şiveli” yanıt

ads ads ads ads
22/06/2021

ads
ads
ads
Masterchef Uğur’dan Tanya'ya “Kıbrıs şiveli” yanıt

Yeni sezona hazırlanan Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kilo itirafıyla gündem oldu. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından olan Tanya Kilitkayalı'ya yanıt bir dönem diskalifiye olarak gündem olan Uğur Yılmaz Deniz'den geldi.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve bu sayede tanınan Tanya Kilitkayalı geçtiğimiz gün yeni halini paylaştı.

10 kilo aldığını belirten Tanya yaptığı paylaşıma "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil, 10 kg aldım" ifadesini ekledi. Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın bu paylaşımına yorum yağdı.

'MA ÇOK YEMECİK YEN?'

Yorumlardan biri de yarışmadan diskalifiye olarak gündem olan Uğur Yılmaz Deniz'e aitti. Şu sıralar Tanya ile Kıbrıs'ta mekan açmak için kollayı sıvayan Deniz arkadaşına yaptığı yorumla dikkat çekti. Uğur Yılmaz DenizTanya'ya "ma çok yemecik yen?" dedi.

Bu yorumun üzerine MasterChef Tanya'ya hayranları "Yersen ye, böyle de güzelsin" yorumlarında bulundu.

Bir dönem Uğur Yılmaz Deniz ve MasterChef Tanya'nın aşk yaşadığı iddiaları gündem olmuştu. İkili bu iddialar hakkında açıklama yapmadı.

22/06/2021 18:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: magazin, masterchef, haberkibris
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Seda Sayan’ın tecavüz iddiası sonrasında Mehmet Ali Erbil geri adım attı

HK MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "Geçmişi kirli" tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü. İddiayı reddeden Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından, "İlaçların tesiriyle yanlış yaptım. Özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.