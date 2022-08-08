MasterChef yedek kadroya giren isimler kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te kadro oluşturma heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde adaylar ana kadro için yarıştı. MasterChef'te ana kadroya giren altı isim belli olurken, kadroya yedeklerden kimlerin girdiği merak konusu oldu. Yedek yarışmacıların belli olduğu yeni bölüm ise dün akşam ekrana geldi.

MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA İSİM KİMLER?

MasterChef Türkiye'de dün akşam final heyecanı yaşandı. Final turu sonrasında altıncı son önlüğün sahibi Melih oldu. MasterChef'te ana kadroya yedekten giren isim Umut oldu. MasterChef Türkiye son bölümde jüri şefler tarafından en başarılı ürünleri hazırladıkları değerlendirilerek yedek kadroya katılan isimler; Doğukan, Atike ve Başar oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO YARIŞMACILARI

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

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08/08/2022 10:04