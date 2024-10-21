MasterChef'e veda eden isim belli oldu

MasterChef'te 20 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Emre, Eda, Nigar, Alper, Nevzat, Onur ve Akın yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.

Emre, Eda, Nigar, Alper, Nevzat, Onur ve Akın'ın potada olduğu MasterChef'te 20 Ekim Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

İLK TURUN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Kızılcık tarhanası ile en iyi tabağı yapan Eda, Alper ve Onur balkona diğer arkadaşlarının yanına çıkarken; dört yarışmacı ikinci tura kaldı.

İkinci tura kalan Nigar, Nevzat, Emre ve Akın ise Somer Şef'in "Shudai Köri Udon" adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.

Gece sonunda Somer Şef'e en yakın tabağı yapan Nigar, potadan birinci çıkarken; ikinci isim Emre oldu.

İŞTE ELENEN YARIŞMACI

Veda eden isim Nevzat oldu. Somer Şef, Akın’a “Köri, noodle ve ördeğin Nevzat’tan daha iyi olduğu için ikinci oldun” dedi.



Somer Sivrioğlu, Nevzat’a “Elinden gelen her şeyi yaptın. Ama bu hafta çok düştün, moralini bir türlü toparlayamadın. En çok hatayı sen yaptığın için bu yolun sonuna geldin. Yolun açık olsun” dedi.

"SON SANİYEYE KADAR MÜCADELE ETTİN"

Danilo Zanna, “İyi ki geldin, çok yeteneklisin. Son zamanlarda zorlansan da son saniyeye kadar hep mücadele ettin. Yolun açık olsun” derken Mehmet Şef ise şöyle dedi:



“Arkadaş grubumda senin gibi biri olsun isterim açıkçası. Bireysellikle yürüyeceğini anlamıştım, bu bir süre seni götürürdü. Ancak kaybeden takımlarda yer alman senin şanssızlığın oldu. Yolun açık olsun, ailene de senin gibi birini yetiştirdiği için teşekkürler.”

"UMARIM YOLUMUZ TEKRAR KESİŞİR"

Nevzat ise “Bugün gideceğimi biliyordum. Çok daha farklı bir başarı çizgisi çizmek isterdim. Bana burası çok şey kattı. Ben buraya mesleği bırakmış bir genç olarak geldim ama şimdi bu işi çok daha farklı yerlere götüreceğim. Sürçülisan ettiysek affola… Herkese çok teşekkürler, umarım yolumuz tekrar kesişir” deyip şeflerle vedalaştı.