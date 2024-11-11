MasterChef'e veda eden isim belli oldu! ''Bu işin burada bitmesini istedin''

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor. Peki, dün gece MasterChef'te kim veda etti?

Kaan, Eda, Semih ve Nigar'ın olduğu potada olduğu MasterChef'te 10 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

TABAĞINDA KASNAK UNUTTU

Eleme oyununun ilk turundan yarışmacılardan kuru domates ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi.

Tabağında kasnak unutan Nigar, ilk turu 0 puanla tamamladı.

İkinci etapta ise yarışmacılar "Sonsuzluk" adındaki yemeği yaptı.

KİM ELENDİ?

Haftanın eleme adayı Nigar oldu.

Mehmet Şef, "Biraz burayı istemediğini, asılmadığını düşünüyorum" dedi.

Somer Şef ise "Yolun buraya kadarmış, hayat herkese istediğini verir. Sen bu işin burada bitmesini istedin ve burada bitti. Geri kalan hayatında yolun açık olsun. Umarım pişman olmazsın" ifadelerini kullandı.

Nigar "Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun, ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan bir şey öğrenebiliyormuş. Gerçekten burada psikolojiyi yöneten kalıyor. Çok zor bir şey" diyerek yarışmaya devam etti.