MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.

Kaan, Eda,Semih ve Muratcan'ın potada olduğu MasterChef'te 3 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

İLK TURUN PUAN DURUMU

Safranla yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, canla başla mücadele etti. İlk turun sonunda üç şeften; Muratcan toplamda 22, Eda 21, Kaan 21 ve Semih 18,5 puan aldı.

İkinci turda Eda, Kaan, Semih ve Muratcan, Danilo şef imzalı "Magnifico" adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.

İŞTE ELENEN YARIŞMACI

Gece sonunda toplamda 41 puan alan Semih birinci oldu. 38,5 puan alan Eda ise ikinci

oldu. Kaan da 38 puan alarak arkadaşlarının yanına gitti.

İlk turda birinci olmasına rağmen; toplamda 36 puan alan Muratcan, veda eden isim oldu.

SEMİH'İN DUYGUSAL ANLARI

Muratcan elendiği için gözyaşlarını tutamayan Semih, onunla çok iyi dost olduğunu ve aylardır aynı odayı paylaştıkları için duygulandığını söyledi.

"İYİ YETİŞMİŞ BİR GENÇSİN"

Mehmet Şef, “MasterChef’te şöyle bir durum var: iyi yemek yapmak, psikolojiyi iyi tutmak ve zaman geçtikçe mental yorgunluğu atlatabilmek... Hem okumuşsun hem usta-çırak ilişkisinde iyi yetişmiş bir gençsin. Bu yarışmada kendini ispatlamış oldun. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” dedi.



Danilo Şef ise Muratcan’a çok yetenekli, çok vizyoner olduğunu ancak aynı anda çok şey düşünmesinin kendisi için sıkıntı yarattığını söyledi.



Somer Şef de Muratcan’a meslek hayatında daha çok yolu olduğunu ve yarışmadan elense de büyük MasterChef ailesi içinde olduğunu belirtti.

HAYALİNİ AÇIKLADI

Askere gidip geleceğini sonrasında ise bir işletme açma hayali olduğunu söyleyen Muratcan “Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Kırdığım, üzdüğüm biri olduysa affola. Buraya kadarmış” diye veda etti.

MURATCAN'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından veda mesajı da paylaşan Muratcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük yolcuğumun sonuna geldim, bana buranın kattığı sayısız reçete, anı, ve büyük bir aileyle birlikte 4.5 kilo oldu. Günün sonunda belki yoluma burada devam edemiyorum ama kalbimin bir parçası hep burada, bu tezgahlarda, bu anılarda kalacak. Önce bir vatani görev sonrasında yapılması gereken hayaller. Unutmayın, bir hayal bitiyorsa bir yenisi başlıyordur, Hoşça kalın."