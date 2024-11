MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Seni kendime çok yakın buluyorum

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.

Onur, Semih, Nigar, Alper, Erim, Ezgi ve Akın'ın potada olduğu MasterChef'te 3 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

İLK TURUN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Adana yer fıstığı ile en iyi tabağı yapan Ezgi, Semih ve Onur balkona diğer arkadaşlarının yanına çıkarken; dört yarışmacı ikinci tura kaldı.

İkinci tura kalan Nigar,Erim, Alper ve Akın ise Mehmet Şef'in "Dünya" adlı tatlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.

Gece sonunda Mehmet Şef'e en yakın tabağı yapan Erim, potadan birinci çıkarken; ikinci isim Alper oldu.

MEHMET ŞEF'TEN ALPER'E UYARI

Mehmet Şef, “İşler istediğin gibi gitmeyince mızırdanmaktan vazgeç. Böyle yaparsan yarışmada sıkıntı yaşarsın. Bunları anlatmamın sebebi burdan ikinci ama nasihatle gidiyorsun” diyerek Alper’i uyardı.

İŞTE ELENEN YARIŞMACI

Veda eden ismin Akın olduğunu Somer Şef, “İkinizin tabağı az önce giden iki tabaktan çok daha fazla sorun içeriyor. Bu gece diğerinden daha sorunlu tabak yapıp evine giden isim Akın oldu” diye açıkladı.

Mehmet Şef, Nigar’a tabağındaki sorunları söyleyip “Bu seviyeden bunları yapman gerekir” diye uyardı.

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Akın’a tabağında hamur olmadığını ve pastacı kremasının un koktuğunu ifade eden Mehmet Şef, “Bunu bil istedim” dedi.



Akın ise “Yapamadım zaten şefim ama sizle tanıştım, güzel günler geçirdim. Sizden öğrendiğim şeyler oldu, umarım yollarımız sizle bir daha kesişir. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Dükkan açmak istiyorum zaten. Çok şey öğrendim burada. Ben sizden memnunum. Her şey için çok teşekkür ederim” dedi.

Somer Şef, Akın’a belirli konularda ustalaştığını söylerken; Danilo Zanna da muhteşem bir gelişme gösterdiğini ifade etti.

"BİRBİRİMİZE ÇOK BENZİYORUZ"

Mehmet Yalçınkaya, “Valla ben çok üzüldüm. Çünkü hikayelerimiz benzer, seni kendime çok yakın buluyorum. Yani birbirimize çok benziyoruz. Ben de seninle benzer yerlerde çalıştım, senin bu yarışmada çok daha ileriye gitmeni isterdim. Hırsın, bu işi istediğin belli. Çok efendi bir adamsın. Burası sana birçok şey kazandırdı. Hayırlısı böyleymiş. Canını sıkma, seni her türlü destekliyoruz” sözleriyle Akın’a veda etti.

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Eleme sonrası sosyal medya hesabından da bir veda mesajı paylaşan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, MasterChef maceramın sonuna geldiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarışmaya başladığım ilk günden bu yana beni destekleyen, mesajlarıyla moral veren ve her aşamada yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler. Sizin gibi harika bir ailem olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yolculuk bana çok şey kattı; hem mutfakta hem de hayatın her alanında büyük bir deneyim yaşadım. Her birinizin bana verdiği güç sayesinde buraya kadar geldim. Her şey için çok teşekkürler..."

04/11/2024 08:03