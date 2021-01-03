MasterChef’in kazananı belli oldu!
03/01/2021
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef’te 2020 sezonunun kazananı belli oldu.
Barbaros ile Serhat’ın finalde hazırladığı yemeklerin ardından şefler verdikleri puanlarla MasterChef’in şampiyonunu seçti.
Finale kalan Barbaros Yoloğlu ile Serhat Doğramacı son etaba 1 puan farkla girdi.
Final oyununda Serhat kuzu etinden Barbaros ise deniz ürünlerinden oluşan bir tabak hazırladı.
Puanlama sonucu Barbaros 142 , Serhat ise 144, puan aldı.
MasterChef’te 2020 sezonunu kazanan ismi Serhat Doğramacı oldu.