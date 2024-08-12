MasterChef'te Ayşe-Deniz çatışması! Danilo Şef, Ayşe'yi savundu

MasterChef'te ilk haftanın eleme adayları belli oldu. Doğallığıyla yarışmanın en sevilen isimleri arasına yerleşen Ayşe, kırmızı takımın kaptanlığını yaptı. Tavırları ve üslubuyla eleme döneminden bu yana yarışmacı arkadaşlarının dahi antipatisini kazanan Deniz, son bölümde de rahat durmadı. Sivri dilli ve suçlayıcı açıklamalarıyla Ayşe'yi ağlatan Deniz'e karşı, kırmızı takımın bir başka yarışmacısı Zeynep sessizliğini bozdu. Zeynep'in açıklamalarını destekleyen bir karşılık da, şeflerden Danilo Zanna'dan geldi.

MASTERCHEF ZEYNEP'TEN, AYŞE'Yİ AĞLATAN DENİZ'E SERT KARŞILIK

Zeynep yapmış olduğu açıklamada, "Ben, Deniz'i susturamadığı için Ayşe'ye oy verdim. Kaptan olsam gerçekten Deniz'le ciddi kavga ederdim. Kavgadan da değil de yani... Çok saçma sapan konuşmaları var sıkıldım artık. Ayşe'yi de sabahtan beri üzüyor, herkesin sinirlerini bozdu. Tüm takımın moralini alt üst etti, yalan yanlış. Tüm sinirlerimizi alt üst etti bizim artık. Diyeceklerim bu kadar. Bir şey diyemiyorum Deniz'le alakalı artık, bitti cümlelerim." ifadelerini kullandı.

DANILO ZANNA'DAN AYŞE'Yİ SAVUNAN KONUŞMA

Bu konuşmanın ardından söz hakkı alan isim, İtalyan şef Danilo Zanna oldu. Zanna, Deniz'in söylemleri aksine bir konuşma gerçekleştirdi. Ünlü şef, "Kendi gözlerimle gördüm. İlk olarak kaptan olmaya çalıştı ama izin vermediniz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum çünkü gördüm. Bundan sonra onu suçlamak, biraz fazla değil mi? Ben gördüm, hepiniz oradaydınız. Görmek istememek, görmedim anlamına gelmez. Bunu kendim gözlemledim ve paylaşabilirim çok rahat." ifadelerini kullandı.