MasterChef'te Azize'nin büyük hatası! Danilo Şef fark etti

Tv8 ekranlarının çok sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 18 Eylül Cumartesi akşamı 70'inci bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın son takım oyununun oynandığı gecede kazanan kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takımda Azize büyük bir talihsizlik yaşadı. İşte detaylar... (Milliyet)

18 Eylül Cumartesi akşamı 70'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde suyun önemine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi. Kırmızı ve mavi takıma, yemek yaparken kullanmaları için bir sürahi su verildi.

KAZANAN KIRMIZI TAKIM OLDU

Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri eski MasterChef'in geçen seneki yarışmacıları tattı. Stüdyoda açılan oylarda belirleyici yemek un helvası oldu. Tunahan'ın yaptığı helva, 10-1 kazanınca; 32-22 skorla kazananlar kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK HEYECANI

Bunun üzerine bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takıma; şefler domates verdi. Domatesi en iyi kullanan kişinin dokunulmazlık alacağı yarışmanın sonunda tadımlar yapıldı.

Ancak Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın tadım yaptığı sırada Azize büyük bir talihsizlik yaşadı.

AZİZE FARK ETTİ

Şefler, Mert'in tabağının tadına bakarken hatasını fark eden Azize, "Allah kahretsin" diyerek kendine kızdı. Ne olduğunu soran Dilara'ya yanıt vermeyen Azize, "Şimdi görürsün" dedi.

Sıra kendine gelince yaptığı dolgulu mantıyı şeflerin önüne götüren Azize, yemeğini anlattı ve Mehmet Şef tadım yaptı. Ardından Danilo Zanna, bir çatal aldı. Ancak Danilo'nun lokmasından kürdan çıktı.

DANILO GÖSTERDİ

Somer Şef'in 'Kürdanı niçin kullandın ki?' sorusuna yanıt veren Azize, "Hamur açılacaktı, onu kızartırken tutturmak için kullandım" dedi.



Ardından yemeği tadan Somer Sivrioğlu, "Hatalarınıza karşı anlayışlı olmaya çalışıyoruz ama kimse de bizim Danilo sevgimizi sorgulamasın. Hep de Danilo'ya oluyor bu işler" ifadelerini kullandı.

POTAYA GİREN İSİMLER

Gecenin sonunda Mert dokunulmazlığı alırken; potaya gitmesi için Ateş'in adını verdi. Mavi takımın yaptığı oylama sonrası ismi en çok yazılan yarışmacı Azize, gecenin ikinci eleme adayı oldu.

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19/09/2021 12:56