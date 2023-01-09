Masterchef'te büyük finale doğru! İlk finalist belli oldu

Masterchef 2022 büyük finali salı günü yapılacak. Büyük final öncesi Ayaz, Görkem ve Kıvanç finalist olmak için kıyasıya mücadele etti. Üç yarışmacı vegan konseptte ilk olarak başlangıç yemeği yaptı.

İkinci olarak seçilen deniz ürünü ile bir ana yemek çıkarıldı ve son olarak da yine yarışmacıların seçtiği meyve veya meyveler ile bir tatlı tabağı yapıldı. İlk yarış sonucunda, Kıvanç-26, Metin-23, Ayaz-18 puan aldı. Üç yarışmacı, ana yemek ile ikinci oyuna çıktı. Ayaz 41, Metin 46, Kıvanç ise toplam 49 puana ulaştı. Somer Şef, "Demek ki olayı tatlı belirleyecek" dedi. Mehmet Şef de "Buraya yakışacak tabaklar geldi" açıklamasında bulundu.

İLK FİNALİST KIVANÇ

Yarışmacılar son etapta tatlı tabağı yaptı. Yarışmacıların toplam ulaştıkları puan belli oldu. Ayaz 65, Metin 69, Kıvanç ise 71 puana ulaştı. Kıvanç böylelikle ilk finalist oldu.

"GÜZEL PUANLAR ALDIK"

Yarın finalist olmak için mücadele edecek olan Ayaz, "Şef çok mutluyum aslında. Sizi memnun edebilecek tabaklar çıkardığım için. Güzel puanlar aldık, savaştığımızı göstermek istiyorum şef. Yarın bir şansım daha var" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL TABAKLAR ÇIKARDI"

Metin yaptığı açıklamada, "Başlangıçta yaptığım hatanın bedeli. Kıvanç ağabey hak etti, çok güzel tabaklar çıkardı" dedi.

"ASIL OLAY BAŞLIYOR"

İlk finalist Kıvanç ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

Şef çok mutluyum, en başında yola çıktığımda şampiyon olmak için gidiyorum dedim. Yeri geldi çok hatalar yaptım. Çok çalışmam gereken yerler var, farkındayım. Şimdi asıl olay başlıyor.

Bu habere tepkiniz:



09/01/2023 08:48