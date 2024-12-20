MasterChef'te cekete bir adım daha yaklaşan isim belli oldu

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu. Daha sonra Kerem ile Semih ceket giyen diğer yarışmacılar oldu.

19 Aralık Perşembe akşamı yarışmacılara ilk etapta meyan kökü ve mısır unu verilerek yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.

İlk etapta en yüksek puan alan ismi Şirin oldu.

İkinci etapta ie yarışmacılardan Tahsin Küçük'ün tarifini yapmaları istendi.

MasterChef'te ceket yarışında ilk 6'ya kalan dördüncü isim Erim oldu.