MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrası gergin anlar! 'Terbiyesiz'

MasterChef 2021'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 19 Ekim akşamı 94'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan yarışmada dokunulmazlık oyunu oynandı.

SÜTLÜ TATLI DÜELLOSU

Sütlü tatlılar konseptiyle düellonun yapıldığı gecede; kaptanlık avantajını kazanan mavi takım kaptanı Hasan, kendi arkadaşlarının rakiplerini belirledi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA UZATMALARA GİDİLDİ

Oyunun sonunda Azize ve Tahsin'in krem karamellerinin tutmaması sebebiyle; 3-3 eşitlik oldu. Bunun üzerine şefler, çıkmayan krem karameli bir daha yapmalarını istedi. Yarışmacı seçen ekiplerden kırmızı takımdan bir kez daha Azize çıktı. Mavi takımdan ise yine Tahsin çıktı.

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Takımlarının yükleri omuzlarında olan Tahsin ve Azize, bir adet krem karamel yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en iyi tatlıyı yapan Azize oldu. Böylece MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNUMAZLIĞI KAZANAN YARIŞMACI

Ardından bireysel dokunulmazlık oynayan mavi takım, Mehmet Şef'in imza yemeğine en yakın tabağı çıkarmaya çalıştı. Gece sonunda en iyi tabakları yapan Sergen, Araz, Tahsin ve Hasan arasından Araz, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı çıkaran Araz, eleme potası için Rabia'nın adını verdi. Sonrasında ikinci eleme adayının belirlenmesi için takım üyeleri oylama yaptı.

DİLARA-ARAZ GERGİNLİĞİ

Oylama sırasında Dilara oy kullanırken Araz ile bir tartışma yaşadı. Araz'ın Tahsin'i es geçmesini kabul edemeyeceğini söyleyen Dilara, kişiye göre oylama yapıldığını dile getirerek; daha önce aralarında geçen bir elemeyi hatırlattı.

Oy sırası kendisine gelen Araz ise Dilara'ya "Mutfak eğitimlerinin temeli Fransız Mutfağı'nda başlar. Krem brüle (creme brulee), krem karamel gibi tarifleri rüyanda bile yapman gerekir" dedi.Bunun üzerine eğitimlere Türk Mutfağı'ndan başlandığını söylenen Dilara, Araz'ın "Sana anlatabildiklerim, senin anlayabildiklerinle sınırlı" sözlerine çok kızdı ve kendi yerindeyken "Terbiyesiz" ifadesini kullandı.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI

Gece sonunda Safanur ve Dilara'nın altışar oy aldığı konseyde karar kaptan Hasan'a kaldı. Hasan, eleme potasında Rabia'nın yanına Dilara'yı gönderdi. Böylelikle 19 Ekim akşamı eleme potasında olan yarışmacılar Rabia ile Dilara oldu.

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20/10/2021 10:18