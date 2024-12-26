MasterChef'te dördüncü ceketi hangi yarışmacı kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı devam ediyor.



İLK 6'YA KALAN İSİMLER

İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.

Yarışmada ceket giyen isimler Kerem, Onur ve Eda oldu.

DÖRDÜNCÜ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

25 Aralık Çarşamba akşamı, ilk turda yarışmacılardan mandalina, manda yoğurdu ve nane ile yaratıcı tabaklar yapmaları istendi.

İlk turda en yüksek puanı Beyza aldı.

İkinci turda yarışmacılar, ünlü şef Osman Sezener'in "Bu Üçlü Çok Güçlü" adlı yemeğini yapmaya çalıştı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda dördüncü ceketi kazanan isim Beyza oldu.

Semih "Arkadaşım için mutluyum, kendi performansım hakkında hiç yorum yapmak istemiyorum. Kabul edilebilir bir performans değildi. Kusura bakmayın böyle bir tabak getirmek istemezdim" dedi.

Beyza ise "Çok istedim, ilk defa beyaz ceket giyiyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.