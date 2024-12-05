MasterChef'te eleme potasına giden isim belli oldu: Kaptanın en önemli olduğu oyun

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef'te final yaklaştıkça, tansiyon artıyor.

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'de 4 Aralık Çarşamba akşamı haftanın ikinci takım oyunu oynandı.

Oyun öncesi kaptanlar dışındaki yarışmacıları kulise yollayan şefler, oyunu Onur ve Emre'ye anlattı.

Somer Şef, "Bugün bizi dinlemezseniz başarılı olmanız imkansız. Konuşmadan yemeklerinizi takımlarınıza anlatacaksınız. Önde olacaksınız; hecelemek, konuşmak ve yazmak yasak. Bu kuralları çiğnerseniz ceza alırsınız. Kaptanın en önemli olduğu oyun olabilir" dedi.

Şefler, "Sezonun en zor takım oyunu" olacağını belirtirken Somer Şef, menüyü açıkladı. Menü şöyleydi:

1- Çeşm-i Nigar Çorbası

2- Tavuklu Siron

3- Hayrabolu Tatlısı

Kaptanlarını anlamak için canla başla mücadele eden takımlar, en iyi yemekleri yapmak için uğraştı. Gece sonu 3-0 skorla kazanan kırmızı takım oldu.

Kaybeden mavi takım üyeleri, açık artırma konseptiyle bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Gece sonu bireysel dokunulmazlığı alan isim Kerem oldu. Böylece Kerem 6. dokunulmazlığını alan ilk isim oldu.

MasterChef'te 4 Aralık akşamı Şirin'den sonra haftanın ikinci eleme adayı Beyza oldu.

Eleme potasına giden Beyza, "Bekliyordum zaten, şaşırmıyorum. Uzun zamandır iyi performans sergileyemiyorum. Belki pota bana iyi gelir" dedi.