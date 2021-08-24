MasterChef'te eleme turu sona erdi! İşte yeni sezonun ilk takım kaptanı

Dört sezondur izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de final turunun ardından yarışmanın ana kadrosunda yarışacak 16 isim belli oldu.

23 Ağustos Pazartesi akşamı 45'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef 2021'in ana kadrosunda yarışacak 16 isim, sezonun ilk mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın istediği yemeği en iyi yapan kişi mavi takım kaptanı oldu ve rakibini seçti.

MANTI YAPTILAR

MasterChef Türkiye’de sezonun ilk takım kaptanlığı için; şefler, yarışmacılardan mantı yapmalarını istedi. Sinop, Kayseri, Bursa, Boşnak, Bodrum, Türkmen mantısı ve farklı birçok mantı çeşidi şeflerin beğenisine sunuldu.

ŞÜKRÜ DEĞERLENDİRME DIŞI KALDI

Ancak Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, 40 dakikalık süre bittiğinde mantısına sos koyan Şükrü'nün tabağını değerlendirmeyeceklerini söyledi.

Şeflerin tadım yapmasının ardından kaptanlık oyununda en başarılı yarışmacılar, Görkem, Emre, Sergen, Eren, Hasan ve Burcu oldu.

İŞTE MASTERCHEF 2021'İN İLK TAKIM KAPTANI

Seçtikleri yemekleri bir kez daha deneyen şefler, aralarında karar alıp; Burcu'yu birinci seçti. Böylece Burcu, MasterChef 2021'in ilk mavi takım kaptanı oldu.

İLK HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef Türkiye 2021’de mavi takım kaptanı olan Burcu, ilk olarak kırmızı takım kaptanı olmasını istediği yarışmacı olarak Eren'i seçti. Sonrasında kaptanların seçimiyle takımlar oluştu.

İlk haftanın mavi takımında; Burcu, Hasan, Hamza, Görkem, Tahsin, Safanur, Fatma, Tunahan yer aldı.Eren'in kaptanı olduğu kırmızı takım ise Şükrü, Emre, Mert, İbrahim, Dilara, Sergen ve Milhan'dan oluştu.

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Gecenin sonunda Burcu ve Eren arasında; ilk takım oyunundaki avantaj için düello yapıldı. Şefler, yarışmacılardan üç farklı teknikle yapılmış yumurta yapmalarını istedi. Verilen 20 dakikalık süre sonunda şefler, tadım yapıp hazırlanan yemeklerin kıvamına baktı.

Üç yemekten ikisinde başarılı olan Burcu, kaptanlar düellosunu kazandı. Böylece mavi takım, ilk takım oyununda avantajı kazandı.

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24/08/2021 10:12