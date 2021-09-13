MasterChef'te elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye 2021'de yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Tv8 ekranlarında pazar akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme adaylarının tümü kırmızı takımdan seçildi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda potada olan Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara ve İbrahim'den siyez bulgurundan yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.

Bu tur için yarışmacılara verilen 40 dakikalık sürede çeşitli tabaklar ortaya çıktı. Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Tadım bölümünde, Hamza, İbrahim ve Mert eleme finaline kalırken, Azize, Safanur ve Dilara eleme potasından ilk turda çıktı.

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Somer Şef'in imza tabağı olan bebek kalamar dolması verildi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar adeta zamanla yarıştı. Tadım yapan şeflerin oy birliği ile eleme oyununda final etabının birincisi Mert oldu. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yapan İbrahim ve Hamza ise son 2'ye kaldı. MasterChef Türkiye 2021'den elenen isim İbrahim oldu.



MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?



25 yaşında olan MasterChef İbrahim Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite dönemine kadar Adana'da yaşayan yarışmacı üniversite eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Aşçılık bölümünde tamamladı. Üniversiteyi kazandığı yıl mutfağın farklı bölümlerinde çalışmaya başlayan İbrahim, Bodrum’a yerleşti. MasterChef Türkiye macerasına katılmak için işinden istifa eden yarışmacı Egeden isimli tabağıyla elemelerden geçmişti.

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13/09/2021 08:48