Masterchef'te elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen isim Tunahan oldu. Elemeye kalan 6 yarışmacı iki etapta mücadele etti ve jürinin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'e veda eden isim Tunahan olarak belirlendi.

Yarışmanın yeni bölümünde elemenin ilk etabında 6 yarışmacıya pirinç verildi ve bu ürünü kullanarak birer yemek hazırlamaları istendi. Şefler, tezgahlarında yemeklerini yapabilmek için dakikalarca ter döktü ve sunumlarını gerçekleştirdi. Şefler de bu tabaklardan tadımlarını gerçekleştirdi. Tadım sonrasında yemekleri başarılı bulunan Azize, Burcu ve Hasan, yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

İkinci tura kalan isimler ise Tunahan, Ateş ve Mustafa oldu. İkinci turda yarışmacılardan şef Mehmet Yalçınkaya'nın "Gece Gibi Siyah" ismini verdiği imza tabağını yapmaları istendi.

Verilen sürede ellerinden geleni yapan yarışmacılar, sunumlarını gerçekleştirdi. Şeflerin tadımı ardından MasterChef'te son ikiye Tunahan ve Ateş kaldı.

Şeflerin ortak kararıyla bu hafta elenen yarışmacı Tunahan Ak oldu. Birbirlerine sarılarak vedalaşan Tunahan ve Ateş duygusal anlar yaşadı.

MasterChef'te şampiyonluğa gidebileceğini düşündüğünü söyleyen Tunahan ise hayallerinin yarım kalmasından dolayı gözyaşlarını tutamadı. 19 yaşındaki genç yarışmacının veda konuşması ünlü şefleri de duygulandırdı.

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20/09/2021 10:02