MasterChef'te Ezgi ile Onur arasında sesler yükseldi: Algı yapmaya bayılıyorsunuz

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye, 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yarışmacıların kırmızı ve beyaz takım şeklinde yarıştığı gecede, konsept kırmızı beyaz ürünler oldu.

Verilen kırmızı beyaz ürünlerle yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, canla başla mücadele etti.

"BURAYI HAK ETMİYORSUN"

Şefler 10’dan geriye doğru saydıktan sonra Alper sinirlerine hakim olamadı. Tezgahı tekmeleyen ve kendine "Onu unutacaksan niye yarışıyorsun o zaman? Şunu yapıyorsan, buraya hak etmiyorsun" diye kızan Alper, tabağını ocakta unuttuğu için öfkelendiğini söyledi.

"BENİM SANA BAKACAK VAKTİM YOKTU"

Tezgahları temizlerken Ezgi’nin tabağındaki elma çıtırını soran Emre, aynısını rakibi Onur’un da yaptığını ifade etti. Ezgi, bu duruma çok kızarken “Benden görüp yaptın değil mi?” dedi. Onur da görmediğini ifade ederken, “Benim sana bakacak vaktim bile yoktu” dedi. Ona inanmayan Ezgi ise “Ne olduğunu tahmin ediyorum ve abartmıyorum. Çünkü farklılık yaratacağını düşünüyordum” dedi.

Onur, “Algı yapmaya bayılıyorsunuz” derken; Ezgi de “İddia ediyorum bu kadar” ifadelerini kullandı.

Alper, tabağını ocakta unuttuğu için arkadan başlayan şeflerden Mehmet Yalçınkaya, “Ben boşuna sürekli tezgahınızı temizleyin, düzenli çalışın demiyorum. Dinlemezseniz böyle olur” dedi. Ardından şefler, Kerem’in şalgam ve pirinçle hazırladığı tabağı tattı.

MEHMET ŞEF'TEN AKIN'A TEPKİ

Akın ve Semih arasındaki düelloyu Somer Şef ve Danilo Şef oylarıyla Akın kazandı. Akın’a kızan Mehmet Şef, “Ben sıkıldım artık. Seni protesto ettim o yüzden. Senden şef tabağı bekliyorum” dedi.

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Oyunu kazanan 4-3 skorla Kaan’ın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Şefler dokunulmazlık için tekrar tezgaha geçen mavi takımdan ayva dolması yapmasını istedi.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Akın, ilk eleme adayı olarak Erim'in adını söyledi. Alper ile Şirin takımından eşit sayıda oy aldı.

İLK ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Ezgi takım kaptanı olarak, tabağı değerlendirilmediği için ikinci eleme adayı olarak Alper'i seçti.

Böylece haftanın ilk eleme adayları Erim ve Alper oldu.