Masterchef'te finale hangi yarışmacı kaldı?

MasterChef Türkiye 2024'te finale doğru heyecan dorukta! 9 Ocak 2025 akşamı gerçekleşen yarı finalde, Eda, Kerem, Semih ve Onur, şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin verdiği puanlar sonrasında son 2 aday Onur ve Kerem oldu.

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Gecenin sonunda şeflerden en yüksek puanı alan isim, adını finale yazdırdı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı başardı. Gecenin sonunda, 85 puanla en yüksek skoru elde eden Onur, ilk finalist oldu.

Yarışma heyecanı artarken, gözler Eda, Kerem ve Semih’in şeflerden alacağı puanlara çevrildi. Şampiyonluk kupasına uzanmak için herkes sınırlarını zorluyor.

ONUR'UN AÇIKLAMASI

Adını finale yazırmayı başaran Onur yaşadığı mutluluğu; "Masterchef 2024'ün ilk finalisti olan Onur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Çok mutluyum. Aslında en mutlu olduğum konu aileme verdiğim sözü tutabildim en azından. Elimden gelenin en iyisini final günü yapacağım. Sosyal medyadan çok güzel destekler oluyorum. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." sözleriyle dile getirdi.

İKİNCİ FİNALİST 10 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Masterchef 2024'ün ikinci finalisti 10 Ocak Cuma günü belli olacak.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef şampiyonu ise 11 Ocak 2025 Cumartesi günü kesinleşecek.