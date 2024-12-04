MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye’de heyecan katlanmaya devam ediyor. 3 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

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04/12/2024

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MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef 2024’te mücadelenin ritmi her hafta artıyor.

MasterChef'e Kaan'ın vedası sonrası 2 Aralık Pazartesi akşamı kaptanlar belli oldu.

Mavi kaptanlığı kazanan isim Emre oldu.Emre, kırmızı takım kaptanı olarak Onur’u seçti.

HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler dün akşam yarışmacılardan Alman mutfağından yemekler yapmalarını istedi.

Oyunu, Kırmızı takım kazandı.

Takım kaptanı Onur "Dezavantajlı başladık, reçeteler Mavi takımdaydı. Kazanmaktan o kadar gururluyum ki. Bir tarihe imza attığım için çok gururluyum" dedi.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takım oyuncuları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan yer elması ve tarçın ile yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı Şirin oldu.

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TAGS: MasterChef
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