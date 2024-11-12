MasterChef'te haftanın kaptanları belli oldu: Yarışmacıların ilk 5 tahminleri

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef 2024’te mücadelenin ritmi her hafta artıyor.

İLK 5'TE KİMLER OLACAK?

MasterChef'e Nigar'ın vedası sonrası 11 Kasım Pazartesi kaptanlık mücadelesi öncesi yarışmacılarla sohbet eden şefler, Onur'un önerisi sonrası yarışmacılardan ilk 5 tahminlerini yazmalarını istedi.

Şefler, yapılan tahminleri açıklarken; Ezgi ve Onur hemen hemen herkesin listesinde yer alan iki isim oldu.

Eda ve Erim kimsenin ilk 5 tahmininde yer almazken; Kaan da bir kişinin listesinde yer aldı.

EN İYİ TANTUNİYİ YAPMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Ardından kaptanlık yarışı için 2 adet tantuni dürüm yapan yarışmacılar canla başla mücadele etti.

Gecenin en iyi tantunisini yaparak mavi takım kaptanı olan Semih, şeflerden övgü dolu yorumlar aldı.

İŞTE HAFTANIN KAPTANLARI

Semih kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti. Takımlarını kuran ikili, ardından kaptanlık düellosu için tezgah başına geçti.

Kaptanlık düellosunda birbirinden farklı soruları bilmeye çalışan Semih ve Erim'den kazanan Semih oldu.

KAPTANLAR DÜELLOSU SONRASI TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK

Düelloyu kazanan Semih, karşı takımdan istediği bir yarışmacı ile kendi takımından birini değiştirmeye hak kazandı.

Ezgi'nin takımına gelmesini isteyen Semih, Şirin'i de karşı tarafa yolladı.

Böylece Semih'in kurduğu mavi takımda; Onur, Kerem, Eda, Muratcan ve Ezgi yer alırken; Erim'in takımında ise Emre, Alper, Beyza, Kaan ve Şirin bulunuyor.