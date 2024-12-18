MasterChef'te ikinci ceketin sahibi belli oldu! Şampiyon Metin'in yemeğini yaptılar

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

15 Aralık Pazar akşamı MasterChef'e Alper veda etmişti. Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu.

17 Aralık Salı akşamı ise ikinci ceketin sahibi belli oldu.

İlk etapta yarışmacılardan reyhan ve kerevit ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi.

21,5 puanla Kerem ilk etapta en çok puan kazanan isim oldu.

Yarışmacılardan, MasterChef şampiyonu Metin Yavuz'un "soğanlama" adlı yemeğini yapmaları istendi.

Metin Yavuz, MasterChef Türkiye 2022 sezonunun şampiyonu olarak gastronomi dünyasında adını duyurmuştu.

MasterChef'te İlk 6'ya giren ve ikinci ceketin sahibi olan yarışmacı Kerem oldu.

Kerem, ilk 6'ya girmesiyle ilgili "MasterChef gerçekten uzun ve zorlu bir yolculuk ve bu oyunu kuralına göre oynamak çok önemli. Akıllıca oynamak çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.