MasterChef'te ilk finalist belli oldu!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı devam ediyor.

İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.

Yarışmada ceket giyen isimler Kerem, Onur ve Eda, Beyza ve Eda oldu.

Peki, 27 Aralık Cuma akşamı MasterChef'te ilk finalist kim oldu?

Yarışmacılar beyaz konseptine uygun olarak tatlı yaptı.

Semih 65,5 puanla en çok puan alan isim oldu.

Semih böylece, MasterChef Türkiye 2024'te ilk 4'e giren ilk yarışmacı oldu.

Semih "Bugün buraya gelirken hissettim, kuliste kahvemi içiyordum, bugün yukarı çıkacağımı hissettim" ifadelerini kullandı.