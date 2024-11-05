MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Beyza Aydın'ın son durumu hakkında açıklama

MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 4 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan böümde haftanın kaptanları belli oldu. Geçtiğimiz hafta kızgın yağ olan tepsiyi çevirirken yüzü yanan Beyza'nın son durumu ise merak konusu oldu. Somer Şef, Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

KAPTANLAR BELLİ OLDU

Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Akın'ın vedasının ardından haftanın ilk gününde takım kaptanları belli oldu.

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler, yarışmacılardan pizza yapmalarını istedi.

Mavi takım kaptanı Şirin oldu. Mavi takım kaptanı Şirin Kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyunu düellosunun kazanan ismi ise Semih oldu. Semih, Mavi takımdan Emre'yi seçerken, kendi takımından Erim'i Mavi takıma gönderdi.

YÜZÜNE YAĞ SIÇRADI

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım, ödül oyunu için Uşak'ta yarışırken, Beyza talihsiz bir olay yaşadı. Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçrayan Beyza, herkesi korkuttu.

Yaşadığı kaza sonrası Beyza'nın sağlık durumu merak edilirken; "Beyza son durumu nasıl?", "Beyza iyi mi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Somer Sivrioğlu, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili açıklama yaptı.

YARIŞMAYA DÖNECEK Mİ?

Somer şef, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil."