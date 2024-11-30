MasterChef'te ödül oyunu heyecanı: Arkadaşlarının senden korkması lazım

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2024 heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

ÖDÜL OYUNU MÜCADELESİ

Beyza ve Şirin'in kaptan olup takımları kurduğu haftanın galibi 3-0 skorla mavi takım olurken; 29 Kasım Cuma akşamı ödül oyunu oynandı.

SEÇTİKLERİ BIÇAKLARLA YEMEK YAPTILAR

İlk turda takımlara yapılan düellolarda, yarışmacılar seçtikleri bıçakları kullanarak yemek yaptı.

İLK TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Onur ve Semih şef bıçağı ve dil balığı ile yaratıcı bir tabak hazırlarken; Eda ve Emre, et bıçağıyla kuzu kol ile çalıştı.



Bu hafta 2 kez karşı karşıya gelen Erim ve Kerem, bir kez daha sebze bıçağı ve kereviz eşleşmesiyle yarıştı.



Şirin ve Beyza ise ekmek bıçağı ile hamur işi üzerine bir tabak yaparken; Kaan ve Alper dana bonfile ve dilim bıçağı eşleşmesiyle çalıştı.

EDA VE EMRE'NİN HAREKETİNE ŞEFLERDEN TEPKİ

Süre bittiğinde tezgah aralarını gezen Somer Şef, Emre ve Eda'nın kuzu koldan kalanı çöpe bıraktığını gördü. Ardından Mehmet Şef'i çağırdı.



Bunun ardından tadım öncesi Mehmet Şef, Emre ve Eda'ya "Her şeyden önce ürünü, üretenlere ve ürünü size ulaştıran herkese saygı duracaksınız" diye kızdı.

İlk turun sonunda en iyi tabakları yapan; Onur, Alper, Erim, Semih, Şirin ve Emre ikinci turda da tezgah başına geçti.

Emre, ilk turdaki hatası sebebiyle, yarışmaya 5 dakika geç başlama cezası aldı.

ÖDÜLÜ KAZANAN İSİM

İkinci turda süt helvası yapan yarışmacılardan Erim ve Onur son ikiye kaldı. Böylece Onur, 2. kez ödül kazanmış oldu.

"BU HAREKETLER SANA BAŞARI GETİRİYOR"

Mehmet Şef, Onur'a "Şu bir gerçek ki. Sen bu yarışmayı her şekilde ve her şartta çok ciddiye alan yarışmacılardan birisin. Bu da sana başarı getiriyor" dedi.

"BİZ SENDEN RAZIYIZ"

Somer Şef ise Onur için şu ifadeleri kullandı:

"En çok oyun kazanan takımda olan yarışmacı, takım oyunlarında en iyi performansı sergileyen yarışmacı, en çok dokunulmazlığı olan yarışmacı, en çok ödül oyunu kazanan yarışmacı, en az potaya giden yarışmacı... Biz senden razıyız ama yukarıdakilerin korkması lazım."