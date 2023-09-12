MasterChef'te panik yaratan anlar! Şef Mehmet Yalçınkaya çekimlerde fenalaştı

MasterChef Türkiye'nin ekrana getirilen önceki bölümünde mavi takım kaptanlığı almak isteyen yarışmacılar döner yaptı. Dönerlerin tadım yapan Mehmet Yalçınkaya fazla yiyince çekinler esnasında fenalaştı.

TV8'in sevilen programlarından olan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu Masterchef Türkiye 85. yeni bölümü ile önceki akşam ekrana getirildi. Yeni bölümde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için şeflerin istediği döneri yapmak için mücadele etti.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN TANSİYONU YÜKSELDİ

Yarışmanın sonunda jüri üyeleri döner tadımlarını gerçekleştirdi. Programın sevilen isimlerinden ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, dönerden fazla yiyince çekim esnasında fenalaştı. Ekipten sandalye isteyen Yalçınkaya, tansiyonunu ölçtürdü. Tansiyonunun 18'e yükseldiğini öğrenen şef, "Bu döner beni yaktı" ifadelerini kullandı.